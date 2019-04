Napoli, Neymar chiama Allan: PSG pronto a tornare all'assalto del carioca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'inseguimento invernale, in cui lo sceicco Nasser Al-Kelaifi ha lasciato il giocatore lì dov’era, nonostante la delusione di Tomas Tuchel, il ritorno di fiamma del PSG per Allan è sempre più vicino e concreto. Dopo l'ennesima delusione europea, il club parigino sta progettando il prossimo mercato estivo e il centrocampista del Napoli è sempre un obiettivo. Ma per Ancelotti Allan è un giocatore imprescindibile, un inamovibile, tant’è che alla vigilia della trasferta di Roma ha dichiarato che se un giorno dovessero trovarlo incatenato dinanzi al centro sportivo di Castel Volturno, significherebbe che De Laurentiis gli avrebbe venduto Allan e Koulibaly.

La mancata cessione al PSG e la conseguente perdita economica (lo sceicco gli avrebbe garantito uno stipendio di 8 milioni a stagione per i prossimi 4 anni), abbiano scosso parecchio il nazionale del Brasile, tant’è che il suo rendimento non è stato più lo stesso. E la questione è prossima a riproporsi, quando a stagione conclusa, il club parigino ritornerà a trattare, forte anche del pressing che in Nazionale il compagno Neymar avrebbe fatto sul mediano ex Udinese. Sarebbero pronti 60-70 milioni di euro per chiudere l’affare, ma la cifra non corrisponde alla richiesta di De Laurentiis, precisa la Gazzetta dello Sport.