Napoli, per la difesa occhi su Umtiti: il francese è ai ferri corti con il Barcellona

Il Napoli segue con attenzione Samuel Umtiti. Il difensore è ai ferri corti con il Barcellona e potrebbe lasciare i blaugrana in estate, con il prezzo che non sarà altissimo (molto meno di 50 milioni) e per questo i partenopei ci proveranno, per rinforzare un reparto che dopo l'addio di Albiol ha trovato molte difficoltà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.