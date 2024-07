TMW Napoli, progressi per Mario Hermoso. Alzata la proposta fino a 4 milioni annui

vedi letture

Il Napoli continua a puntare forte su Mario Hermoso. Il difensore centrale ha già fatto capire di volere giocare in un campionato top, come quello italiano, con gli azzurri che vorrebbero regalare ad Antonio Conte il terzo inserimento per la propria retroguardia. Un restyling completo con gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Il problema continua a essere l'eventuale richiesta dello spagnolo - e non è una questione di commissioni - che ora potrebbe riflettere su numeri nuovi rispetto a quelli precedenti. Prima ballava un milione e mezzo, con la proposta che valeva circa 3,5 milioni a stagione.

Ora il Napoli ne ha proposti 4, per avvicinarsi alle richieste dello spagnolo. L'offerta è stata recapitata in un incontro di settimana scorsa, la situazione appare smossa seppur non ancora fluida. Dunque c'è da attendere ancora qualche giorno prima di capire se sarà accettata o meno.

Mario Hermoso del resto è svincolato dopo la stagione all'Atletico Madrid e su di lui c'era l'Inter prima che decidesse di puntare su un profilo più giovane - e magari futuribile con una plusvalenza - con Juan Cabal come primo nome. In uscita da Napoli ci sono tre nomi: quello di Juan Jesus, all'ultimo anno di contratto, poi Natan e Ostigard, più difficili da piazzare.