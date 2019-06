Napoli, proseguono i contatti di ADL per Diego Costa e Joao Felix

© foto di Imago/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport, nella sua edizione odierna, rilancia i nomi di Diego Costa e Joao Felix per il Napoli. Due profili costosi e difficilissimi da raggiungere, ma il presidente De Laurentiis sta continuando a mantenere vivi i contatti con l'agente dell'attaccante dell'Atletico Jorge Mendes e col presidente del Benfica per il nuovo talentino in rampa di lancio del calcio lusitano.