Napoli, quarto successo consecutivo in campionato. Non accadeva da più di un anno

Record di successi in trasferta per Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. "E' il primo tecnico - riporta 'Opta Paolo' - a vincere cinque delle prime sei gare esterne in assoluto nel massimo campionato sulla panchina del Napoli".

Ma per il Napoli questo è anche il quarto successo consecutivo in campionato: non accadeva da maggio 2019.