Verso Napoli-Roma, l'ex Carnevale non ha dubbi: "Vinceranno i giallorossi, Gasp è il top"

In vista del big match tra il Napoli e la Roma, a SportWeek ha è intervenuto il doppio ex Andrea Carnevale che riguardo al match del Maradona non ha dubbi: "La vincerà la Roma, ha qualcosa in più. La scorsa settimana ho seguito la sfida di Champions col Real dal divano, che partitone. E che grande delusione negli ultimi minuti… È stata spettacolare, peccato averla persa dopo essere stati avanti 3-1: probabilmente neanche i giocatori stessi se lo aspettavano. Però la Champions League è questa cosa qui. E la Roma ne farà tesoro”.

Giallorossi primi rivali dell’Inter?

“Darà fastidio a tutti. Come detto, contro il Napoli partono favoriti. Anche perché in panchina c’è Gasperini, attualmente è il miglior allenatore in circolazione. Mi piace tantissimo. È preparato, moderno, ha coraggio, mette in campo una squadra che ti viene sempre ad aggredire alto, fa giocare tanto i difensori. Propone un calcio armonico e bello da vedere".

Che partenza è stata quella del Napoli?

"Onestamente tutt’altro che buona. Però ha una rosa straordinaria, inoltre ha cambiato l’allenatore. Massimiliano Allegri deve ancora capire le caratteristiche dei giocatori, quale modulo utilizzare: ogni qualvolta si cambia guida tecnica serve del tempo. Max è un allenatore che stimo, credo ripartirà alla grande. Ho piena fiducia in lui e anche nel Napoli".