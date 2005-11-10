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Carnevale: "Lucca è molto forte e verrà fuori. Juventus-Napoli è una gara bivio"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 22:45Serie A
30.10.2026 22:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dirigente dell'Udinese Andrea Carnevale è intervenuto a Stile Tv per parlare del Napoli di Lorenzo Lucca: "È stato molto criticato - riporta TuttoNapoli.net -. Anche io quando vengo a Napoli mi dicono: 'Andrè, ci hai dato un pacco', la solita ironia napoletana che adoro. Ho sempre sostenuto i giocatori dell'Udinese che poi col tempo sono venuti fuori e devo sostenere anche Lucca, che qui ha fatto due campionati straordinari e il Napoli lo ha preso con la convinzione di poter fare bene. Il giocatore ha un blocco psicologico e mentale, però credetemi, Lucca è molto forte.

L'ho visto un po' impaurito, spesso lo chiamo e vi dico che Lucca è un giocatore forte e da Napoli. Vedrete che Allegri pian piano lo metterà dentro e si riprenderà. Chiedo ai tifosi di dargli fiducia, poi è chiaro che si può sbagliare, ma chiedo ai tifosi napoletani di dare fiducia a Lucca come hanno fatto con me quando sono arrivato a Napoli".

Infine l'ex attaccante azzurro si è soffermato sul prossimo match: "Juve-Napoli è una gara bivio. Ho visto il Napoli col Bodo Glimt e con la Roma, devo dire che con la Roma mi è piaciuto molto, ho visto una squadra in ripresa".

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