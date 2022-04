Napoli-Sassuolo, i convocati di Dionisi: fuori Kyriakopoulos e Traore

vedi letture

Il Sassuolo ha reso noti i convocati per la sfida al Napoli di domani: fuori Kyriakopoulos e Traore, col secondo fuori per infortunio e primo per squalifica. Di seguito le scelte del tecnico neroverde Alessio Dionisi:

Portieri: Consigli, Pegolo, Satalino.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Muldur, Peluso, Rogerio, Tressoldi.

Centrocampisti: Frattesi, Maxime Lopez, Henrique, Magnanelli, Djuricic.

Attaccanti: Ciervo, Defrel, Ceide, Raspadori, Berardi, Oddei, Scamacca.