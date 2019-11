Napoli, se la reazione arriva dai ribelli: i migliori di Anfield? I senatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il migliore in campo del Napoli a Liverpool? Ancelotti ha dato credito ad Allan, ma la domanda riguardava appunto il centrocampista brasiliano. Potremmo aggiungervi Kalidou Koulibaly, o magari Dries Mertens. Non proprio gli ultimi arrivati. Anzi, precisamente gli unici reduci dell’undici tipo del Napoli dei 91 punti. Ma questo non è un discorso nostalgico, anzi.

I punti di forza rimangono quelli. Al netto di Callejon, per una sera panchinaro e anche leggermente rabbuiato, la forza della squadra che ha strappato un prezioso 1-1 ad Anfield resta legata all’ossatura costruita negli anni. I famosi senatori che, con Insigne, avrebbero guidato la rivolta nello spogliatoio post-Salisburgo. Ieri fautori della reazione che serviva, ma anche latori di un messaggio: senza di loro, il Napoli non va avanti. Non è un discorso nostalgico. È solo che i senatori ribelli, evidentemente, sanno guidare bene la squadra. Un dato da tenere in considerazione.