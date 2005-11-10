Napoli, sfida ad Arsenal e Chelsea per Aranda del Boca Juniors
Luca Bargellini
Il Napoli guarda al mercato internazionale e si iscrive alla corsa per Tomas Aranda, giovane centrocampista argentino di proprietà del Boca Juniors. Il classe 2006, riporta il Sun, sarebbe finito nel mirino della società partenopea, chiamata a confrontarsi con la concorrenza di Arsenal e Chelsea.
Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore la valutazione dell'operazione rappresenta però un ostacolo significativo: nel contratto del giocatore sarebbe presente una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro, cifra che il Boca considera una condizione imprescindibile per lasciarlo partire.
Napoli, Aranda nel mirino: il Boca non fa sconti
La posizione del club argentino sarebbe chiara: nessuna intenzione di privarsi del proprio talento a condizioni inferiori rispetto a quelle stabilite contrattualmente. Per le società interessate, dunque, l'eventuale affondo richiederebbe un investimento importante, oltre alla capacità di convincere il giocatore sul progetto sportivo.Il Napoli dovrà quindi valutare la sostenibilità economica dell'operazione e le prospettive di crescita del centrocampista, considerando anche la concorrenza di due realtà di primo piano della Premier League. Al momento, tuttavia, l'interesse va distinto da una trattativa concreta: non risultano offerte ufficiali confermate.