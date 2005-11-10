Napoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergwall e Aranda. E in attacco piace Varela

In vista della riapertura del mercato il Napoli farà qualcosa a centrocampo, un reparto che ha bisogno di rinnovarsi e trovare energie fresche. Una certezza resta McTominay. Lo scozzese è assolutamente centrale nel progetto azzurro e la trattativa per il rinnovo sta andando avanti con fiducia e moderato ottimismo.

Il Napoli punta a trovare un’intesa fino al 2030 con adeguamento. In questo settore la società azzurra segue con interesse alcuni profili. Uno di questi è Romano. Dopo Inter e Juventus anche la società azzurra ha cominciato a prendere informazioni su di lui. La ricerca di Manna non si ferma qui. Tra i nomi monitorati ci sono Bergwall del Tottenham e Aranda del Boca. Gli azzurri stanno facendo una riflessione anche sull’attacco dove Lucca potrebbe di nuovo partire in prestito a gennaio. Un giocatore che è entrato nei radar è Varela del Monza. Il club brianzolo in estate lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro dal Benfica. Il suo avvio di stagione è stato molto buono con 8 gol in 7 partite ufficiali. Al momento della cessione il Benfica si è assicurato il 20% sulla plusvalenza di una futura rivendita. Il momento di Varela non è passato inosservato neanche in Premier League. il Napoli però a breve potrebbe alzare il pressing. Da capire la posizione del Monza, che ovviamente non è intenzionato a perdere il suo gioiello a metà stagione.

In uscita resta aperta la questione Lang. In estate sembrava potesse partire ma poi non è mai arrivata un’offerta giusta e l’esterno olandese è rimasto. Magari tra qualche mese le cose potrebbero cambiare. Ajax e Psv restano interessate.