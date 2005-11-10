Napoli, col Villarreal finalmente McTominay e De Bruyne insieme: prima volta da titolari

La notte di Villarreal segna anche una prima volta molto attesa per il Napoli. Kevin De Bruyne e Scott McTominay partiranno insieme dal primo minuto per la prima volta in questa stagione. Un dettaglio tutt'altro che banale considerando il peso dei due centrocampisti nella squadra di Massimiliano Allegri. Tra condizioni fisiche e scelte iniziali, finora il belga e lo scozzese si erano soltanto incrociati durante le partite. All'Estadio de la Cerámica, invece, potranno finalmente cominciare fianco a fianco una gara che vale punti importanti per il cammino degli azzurri in Champions League.

De Bruyne e McTominay, insieme soltanto contro Genoa e Frosinone

Il primo incrocio stagionale risale al 22 agosto contro il Genoa. McTominay partì titolare, mentre De Bruyne entrò al 66' e trovò anche il gol dello 0-1. Poi lo stop dello scozzese e l'intervento di ablazione dell'8 settembre hanno impedito ad Allegri di costruire continuità intorno alla coppia. I due sono tornati a condividere il campo soltanto sabato scorso contro il Frosinone: De Bruyne era titolare e ha firmato una doppietta, mentre McTominay è entrato al 61' al posto di Neres, completando il suo percorso di rientro.

Villarreal-Napoli, Allegri ritrova due uomini chiave

Stavolta non bisognerà aspettare una sostituzione. De Bruyne e McTominay saranno insieme al fischio d'inizio, offrendo al Napoli caratteristiche differenti ma potenzialmente complementari: qualità e gestione del pallone da una parte, fisicità e capacità d'inserimento dall'altra. Per Allegri è soprattutto la possibilità di ritrovare contemporaneamente due dei giocatori più importanti della rosa dopo settimane nelle quali non aveva mai potuto schierarli insieme dall'inizio. La Champions offre subito il palcoscenico più prestigioso per il loro primo vero esame di coppia.