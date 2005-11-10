Ufficiale
Nico Paz resta al Como, ma il Real Madrid mantiene la recompra per la stagione 2027-2028
TUTTOmercatoWEB
Ufficiale la permanenza di Nico Paz al Como anche nella stagione 2026-27. Il Real Madrid mantiene un'opzione di riacquisto valida per il 2027-28.
Nico Paz continuerà a vestire la maglia del Como. La lunga telenovela si è conclusa con il talento argentino che resterà, almeno per un'altra stagione, agli ordini di Cesc Fabregas. Come si apprende dal comunicato ufficiale, il Real Madrid ha un'opzione per la recompra nella stagione 2027-28
Nico Paz al Como, il comunicato ufficiale.
Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027.
Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028.
Altre notizie Serie A