Nicola esce allo scoperto: "Il Venezia non ha altri valori al di fuori della salvezza"

Non poteva che essere soddisfatto Davide Nicola, nuovo allenatore del Venezia, intervenuto nel post-partita dopo il successo per 1-0 sul Napoli al Penzo. I primi tre punti in campionato per i lagunari, che riprendono fiato dopo un avvio tremendo in stagione, mentre il tecnico 53enne ha preferito evitare di elogiare i protagonisti assoluti del match casalingo: Akor Adams, autore del gol-vittoria, con Filip Stankovic autentica saracinesca e in grado di sventare il rigore di Kevin De Bruyne.

"Se si vuole vedere chi è risultato determinante, se si guarda chi ha segnato un gol e chi lo ha evitato, si rischia di perdere per strada l'impegno di tutto il resto della squadra e soprattutto della gente che ci ha aiutato in soli due giorni a dimostrare che possiamo essere competitivi", ha dichiarato in prima battuta Nicola ai microfoni di Sky Sport. Aggiungendo: "Credo che questa squadra abbia dei valori. Credo li abbia per cercare di raggiungere l'obiettivo, ossia la salvezza. Non può pensare di averne altri".

Scopre le carte, dunque, Davide Nicola e confida che per il Venezia neopromosso l'unico traguardo possibile sia la salvezza in questo ritorno nella massima serie per i lagunari. Al momento con 3 punti in classifica, gli arancioneroverdi si apprestano a preparare la prossima sfida contro il Genoa lontano da casa, al Ferraris (25 ottobre).