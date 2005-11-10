Nicola e la richiesta di sostegno ai tifosi del Venezia per Adams: "Non era un rimprovero"

Mister Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli al suo debutto sulla panchina del Venezia, è stato interpellato anche sul bel gesto nei confronti di Akor Adams nel primo tempo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei lagunari.

La spiegazione di Nicola

Si è girato verso il pubblico a fine primo tempo chiedendo di sostenere Adams. Così costruisce una squadra unita alla città?

"Non è stato un rimprovero, anche perché non sono mai stato allenatore del Venezia, ed era la mia prima volta in questo stadio. Vedendo questo entusiasmo, anche se fino ad ora c’era stato del buono nonostante non si fossero raccolti risultati, ma soprattutto vedendo Adams in questi giorni, l’atteggiamento che ha, quello che ci mette, la personalità che mi ha dimostrato in questi giorni, come si butta su ogni pallone... Poi certo che sbaglia, come sbagliano tutti e per il fatto che dall’altra parte c’era una grande squadra. Questo giocatore ha margini di miglioramento notevoli”.