Non si ferma lo scontro tra Messi e il Barcellona: ecco cosa può succedere adesso

Non si placa lo scontro tra Lionel Messi, il padre Jorge, i suoi legali e il Barcellona. Un durissimo comunicato per rispondere alla nota della Liga che parlava dell'esistenza della clausola da 700 milioni di euro. Di fatto il giocatore si sente libero e ha esercitato unilateralmente la clausola rescissoria che a suo avviso è stata posposta insieme alla stagione. Cosa succede adesso? Il caso rischia di finire a breve davanti a un giudice in Spagna e chi perderà lo porterà sicuramente davanti alla FIFA. Due i passaggi: il primo davanti ai player status, l'appello all'indipendent committee. Da questo, l'ultimo clamoroso passaggio. Il CAS. E i tempi si allungheranno e una soluzione è sempre più difficile, a oggi, da immaginare. O una delle due parti farà un passo avanti verso la cessione, o c'è anche l'ipotesi che Messi rischi un periodo di stop a meno che FIFA non gli conceda un transfer temporaneo. Ma anche in questo caso il rischio di un conflitto perché andrebbe in una concorrente in Champions, sarebbe facile da immaginare.