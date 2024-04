Non solo il derby di Milano. Inter e Milan avvertite, anche l'Atletico su Buongiorno

vedi letture

Come vi stiamo raccontando da oramai diverse settimane, in estate si accenderà il mercato intorno al nome di Alessandro Buongiorno, centrale del Torino che già lo scorso gennaio il Milan provò senza successo ad acquistare. Prima dei rossoneri, la scorsa estate, era stata invece l'Atalanta ad avvicinarsi al talento cresciuto nelle giovanili del Toro.

In estate il suo nome come detto sarà nuovamente al centro di diverse trattative, col Milan che salvo sorprese tornerà a spingere per provare a trovare l'accordo con Urbano Cairo. Oltre ai rossoneri, però, il nome di Buongiorno è anche sui taccuini dell'Inter, con Marotta e Ausilio che potrebbero cercare un sostituto di Acerbi in caso di addio dell'ex Lazio.

Non solo il derby di Milano, però. Perché secondo DAZN il nome del giocatore è segnato e sottolineato anche sui taccuini dei dirigenti dell'Atletico Madrid: anzi, il suo profilo sarebbe addiritturo in cima alla lista degli acquisti presentata dal Cholo Simeone ai suoi uomini mercato.