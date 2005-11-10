Su Norton-Cuffy c'è la fila: Juventus, Inter e non solo. Il Genoa spera nell'asta per monetizzare

In casa Genoa, sul fronte delle possibili cessioni continua a tenere banco il nome di Brooke Norton-Cuffy ad attirare l’attenzione del mercato. L’esterno inglese è finito nel mirino di diversi club di primo piano, dando vita a una vera e propria corsa per assicurarsi le sue prestazioni. Il Genoa osserva con interesse l’evolversi della situazione, consapevole che la concorrenza tra le pretendenti potrebbe far lievitare sensibilmente il prezzo del cartellino.

Come scrive l'edizione genovese de La Repubblica, il Napoli e Fiorentina hanno manifestato il loro gradimento, con i partenopei che sarebbero pronti a spingersi fino a un’offerta da 15 milioni di euro. Una valutazione che, però, non soddisfa il club rossoblù, intenzionato a partire da una richiesta di almeno 20 milioni.

Anche l’Inter segue con attenzione gli sviluppi: dopo aver visto sfumare l’obiettivo Palestra, i nerazzurri hanno nuovamente rivolto lo sguardo verso Genova e starebbero preparando una prima proposta da circa 18 milioni. Sullo sfondo resta vigile anche la Juventus, altro club interessato al laterale inglese, motivo per cui la trattativa è destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane.