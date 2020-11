Nove Juventus per Andrea Pirlo: mai la stessa formazione, in cerca di un approdo stabile

Mai uguale a se stessa. E per questo ancora in cerca di un’identità. Andrea Pirlo, nelle sue prime nove uscite da allenatore della Juventus, non ha mai schierato la stessa formazione di partenza. Né a livello di calciatori, né a livello di modulo. Unici sempre presenti: Danilo e Bonucci, il brasiliano più dell’italiano. Lasciata sulla tesi la teoria, il tecnico bianconero si sta confrontando con la pratica. Anche se le basi di partenza sono quelle di un calcio fluido, votato all’attacco, al possesso e alla contropressione. In cerca di un approdo, o forse no

Verso il 4-4-2? Detto che le assenze giocano un ruolo innegabile, perché per esempio avere o non avere Cristiano Ronaldo fa tutta la differenza di questo modulo, per quanto finora l’impressione è che sia questo il modulo con il quale la Juve potrebbe trovarsi più a suo agio. Ammesso che di modulo e non di moduli (a seconda della fase di gioco) abbia ancora senso parlare, in un processo di continuo rinnovamento costante e continuo. Ma che ha bisogno di fisiologiche certezze. La Juve, piano piano, le sta trovando. E poi dalle gabbie si fa sempre in tempo a fuggire.

Juventus-Sampdoria 3-0 - 20 settembre - (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (38' st Demiral); Cuadrado (33' st Bentancur), Rabiot, McKennie, Ramsey, Frabotta (22' st De Sciglio); Kulusevski (37' st Douglas Costa), Ronaldo.

Roma-Juventus 2-2 - 27 settembre - (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski (40' st Frabotta), Rabiot, McKennie (13' st Arthur), Ramsey (23' st Bentancur); Ronaldo, Morata (13' st Douglas Costa).

Crotone-Juventus 1-1 - 18 ottobre - (3-4-2-1): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Arthur (24' st Rabiot), Frabotta; Kulusevski (24' st Bernardeschi), Portanova (11' st Cuadrado); Morata.

Dinamo Kiev-Juventus 0-2 - 20 ottobre - (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (18' Demiral); Chiesa, Rabiot, Bentancur (34' st Arthur), Cuadrado; Ramsey (34' st Bernardeschi); Kulusevski (10' st Dybala), Morata.

Juventus-Verona 1-1 - 25 ottobre - (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci (30' st Frabotta), Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi (16' st Kulusevski); Ramsey (45' st Vrioni); Dybala, Morata.

Juventus-Barcellona 0-2 - 28 ottobre - (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (30' st McKennie), Bentancur (38' st Arthur), Rabiot (38' st Bernardeschi), Chiesa; Morata, Dybala.

Spezia-Juventus 1-4 - 1 novembre - (3-5-2): Buffon; Demiral, Bonucci (32' st Frabotta), Danilo; Cuadrado, McKennie (17' st Ramsey), Arthur, Bentancur (17' st Rabiot), Chiesa; Morata (32' st Kulusevski), Dybala (11' st Ronaldo).

Ferencvaros-Juventus 1-4 - 5 novembre - (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (31' st Frabotta), Bonucci, Chiellini , Danilo; Ramsey (8' st McKennie), Arthur (1' st Bentancur), Rabiot, Chiesa (31' st Bernardeschi); Morata (22' st Dybala), Ronaldo.

Lazio-Juventus 1-1 - 8 novembre - (3-4-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (31' st McKennie), Rabiot, Bentancur, Frabotta; Morata (44' st Bernardeschi), Ronaldo (31' st Dybala).