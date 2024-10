Ola Aina può tornare in Serie A: l'ex Torino nel mirino della Roma già per gennaio

vedi letture

Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina, meglio noto più semplicemente come Ola Aina, può tornare in Italia. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il laterale nigeriano, già visto in Serie A con la maglia del Torino, sarebbe un obiettivo della Roma. Già per il prossimo mercato di gennaio.

Il 28 enne, attualmente in forza al Nottingham Forest, è in scadenza di contratto a fine stagione. Il club capitolino lo avrebbe individuato come potenziale rinforzo da regalare a Ivan Juric, e non sarebbe da escludere uno scambio: a Trigoria, vive una situazione relativamente simile Nicola Zalewski.

Se Ole Aina può rappresentare una soluzione a tutta fascia, secondo la rosea il club giallorosso segue ancora un altro profilo, per l'attacco. Resta infatti vivo l'interesse per Jeremie Boga, ex Sassuolo oggi in forza al Nizza. Meno probabile un ritorno di fiamma per Armand Laurienté, che proprio il Sassuolo vuole tenere in rosa sino al termine del campionato per provare l'immediata risalita in Serie A.