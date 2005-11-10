Oliver Provstgaard, bravo a sfruttare la voglia di andare di Romagnoli. Ora costa oltre 20 milioni

Oliver Provstgaard un anno fa era poco di più che un oggetto misterioso. Era arrivato all'inizio del 2025 dal Velje, club danese, ma non aveva guadagnato un posto da titolare. Se è vero che Sarri lo aveva impiegato per novanta minuti nelle prime due di campionato, poi era scomparso praticamente fino a gennaio. Sette presenze e una manciata di minuti, mai dal primo. Così sembrava potesse anche salutare, almeno fino a che Romagnoli non si è impuntato per andare a Dubai, senza riuscirci. Ma Provstgaard era pronto a prenderne il posto, senza più lasciarlo.

L'endorsement di Joachim Andersen

L'ex difensore della Sampdoria, titolare nella Danimarca con Provstgaard, ne ha tessuto le lodi. "È davvero facile giocare al suo fianco. Proveniamo più o meno dalla stessa scuola difensiva italiana; lui ha lavorato con Sarri ed è stato formato secondo quello specifico stile. Abbiamo parlato molto di come tutto il nostro lavoro e il gioco difensivo siano esattamente gli stessi. Sento che questo ci ha davvero aiutati. Entrambi capiamo il nostro modo di difendere e di giocare il pallone, è molto importante. Provstgaard sta facendo davvero molto bene".

Valutazione quintuplicata

Così a inizio 2025 il suo valore galleggiava intorno ai 4 milioni. Ora è fissato a 20, quasi a dimostrazione della sua grande annata.