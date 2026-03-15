Ostigard la mette in ghiaccio: raddoppio del Genoa all'87 a Verona
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Raddoppio del Genoa al Bentegodi all'87': su un calcio di punizione battuto da Martrin svetta benissimo Ostigard che, di testa, batte Montipò. Grifone sullo 0-2 contro il Verona.
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