Paganin non fa drammi: "Inter la più forte del campionato, il Bologna è sulla strada giusta"

Massimo Paganin, doppio ex calciatore di Bologna e Inter, è stato intervistato dal Corriere di Bologna per commentare a posteriori la vittoria dei nerazzurri al Dall'Ara nell'anticipo di sabato e il nuovo corso felsineo firmato Raffaele Palladino. Di seguito le sue principali dichiarazioni.

L'analisi di Paganin sulla partita e sul Bologna

"Mi è piaciuto il Bologna del primo tempo: aggressivo, ha preso l’Inter nella prima costruzione, ha giocato alto. Tutto questo mentre stai cambiando sistema di gioco. Non potendo mantenere quell’intensità per 90 minuti, contro la squadra più forte e attrezzata del campionato, ci sta che poi perdi. Il Bologna però è sulla strada giusta, deve riprendersi dall’uscita di Italiano e dalla falsa partenza, dobbiamo contestualizzare bene tutto per leggere la partita di sabato", ha affermato sul match terminato 3-1 a favore dei nerazzurri.

Il focus si è spostato poi sugli errori dei portieri felsinei, da Skorupski a Pessina: "Una figura essenziale che deve trasferire serenità alla squadra. I portieri si assumono sempre le loro responsabilità, deve essere bravo l‘allenatore a capire e scegliere. D’altra parte se è subentrato c’era qualcosa che non andava e lui sa bene quali e quante cose deve superare. Un bell’esame anche per lui, per crescere insieme alla squadra".