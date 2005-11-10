Paganini sulla Juve: "Squadra scarsa, mancano giocatori di personalità"

Il giornalista Paolo Paganini ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha parlato della Juventus: "La Juve è una squadra scarsa. Arriva Conte ma si spaventa a vedere questa rosa. Nella Juve mancano persone di personalità. La Juve ha semrpe avuto giocatori forti e di personalità, che nelle difficoltà trascinavano gli altri. Bremer ha scaricato i suoi compagni di squadra, che giocatore è? E' lui il primo a dare l'esempio. Sono tre mercati che la Juve deve cercare un prima punta e un regista, e ancora non ce le ha".

Mentre sul Como ha aggiunto: "Come amante del bel calcio, vedere giocare il Como è una soddisfazione, ma continuo a non essere particolarmente entusiasta, perché il Como di italiano non ha niente. Potrebbe essere iscritto a qualsiasi altro campionato, perché non c'è un italiano".