"Varela? E' un obiettivo di tanti, ma credo che il Monza, senza una proposta indecente, lo tiene. Con lui ha più chance di salvezza, altrimenti diventa difficile". A dirlo alla radio di Tuttomercatoweb.com Paolo Paganini, giornalista, che in pratica sembra quasi chiudere, a Maracanà, a un clamoroso cambio di casacca del portoghese proprio nella prossima finestra di mercato. Anche se a seguirlo sono big come Inter, Juve, Napoli e non solo.

Inter, che segnale arriva dalla vittoria contro lo Stoccarda?

"L'Inter se cala la tensione, succedono situazioni tipo Bergamo. Se rimane sempre concentrata, può arrivare in fondo sia in campionato, sia in Champions. Poi vedremo che succederà a gennaio. I tre giocatori presi in estate non stanno alzando il livello dell'Inter. Forse qualcosa farà".

Con il rientro di Lautaro, chi rimarrà fuori davanti?

"Credo che ora Pio sia in un momento di grande spolvero. Sparanno valutare bene la situazione ora. Insieme a Lautaro avranno già un programma di recupero".

Che segnale ha dato la Roma col PSG?

"Ha dato prova di grande personalità sembrava una partita come City-PSG, come idee, modo di interpretare la partita. E poi secondo me è una Roma che dimostra che il lavoro di Gasperini è di profondità, che riesce a rivalutare giocatori come Hermoso. E se a gennaio arriva il famoso esterno sinistro cher Gasperini chiede da un anno e mezzo...il sogno è Endrick, su cui c'è anche il Milan. Poi c'è Lookman e Kvernadze del Frosinone".

La Roma oggi convince più dell’Inter per lo scudetto?

"Ci può stare questa valutazione, se l'Inter però rimane concentrata, per valore della rosa e non solo è superiore a tutte per la corsa Scudetto. Il valore aggiunto della Roma è Gasperini, ma ritengo ancora l'Inter avanti".