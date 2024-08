Palacios come Samardzic? Il pres. dell'Independiente: "Oggi si capirà se andrà all'Inter o tornerà"

Daniel Vila, presidente dell'Independiente Rivadavia, club nel quale gioca Tomas Palacios, difensore in prestito dal Tallares che sembrava essere a un passo dall'Inter dopo aver completato anche le visite mediche, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alfredo Berti, ha parlato anche del centrale classe 2003: "Oggi si definisce la trattativa e si capirà se andrà all'Inter o se resterà all'Independiente".

Dopo aver detto no al Boca Juniors, è stato cercato pure da Stoccarda e Borussia Moenchengladbach, ma sembrava essere l'Inter ad averla spuntata. In carriera ha sempre giocato da difensore centrale, è mancino, alto 196 centimetri e ricorda molto, con le dovute proporzioni, Alessandro Bastoni, di cui sarà il naturale sostituto qualora dovesse approdare a Milano. Marotta, Ausilio e Baccin stanno cercando di accontentare le richieste di Inzaghi, che aveva chiesto un altro calciatore per quel reparto.

Che cosa porterebbe al tecnico il classe 2003? In tanti hanno visto questa operazione simile a quella che ha portato a Milano il difensore Yann Bisseck dall'Aarhus. Il percorso potrebbe sicuramente essere simile a quello del tedesco, anche perché, eventualmente, gli ci vorrà del tempo per imparare le direttive del nuovo tecnico e adattarsi a un campionato diverso. Possibile dunque che, almeno inizialmente, in caso di fumata bianca, resti spesso in panchina.