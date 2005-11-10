Palestra quasi da record: può diventare il 2° acquisto più oneroso della storia dell'Inter
Marco Palestra si avvicina a grandi passi all'Inter. L'esterno di proprietà dell'Atalanta è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri dopo l'addio di Denzel Dumfries e, dopo l'incontro di questa mattina con la Dea, la trattativa sembra essersi sbloccata. La società di Viale della Liberazione sborserà circa 45 milioni di euro più 5 di bonus, con un investimento potenziale di 50 milioni.
Al primo posto della speciale classifica dei calciatori più pagati della storia dell'Inter c'è Romelu Lukaku, che è arrivato dal Manchester United per 74 milioni di euro. Dopo di lui c'è Christian Vieri, prelevato dalla Lazio per 46,48 milioni di euro. Per trovare altri italiani bisogna scendere al 5° posto e al 7° posto, dove ci sono rispettivamente Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Palestra, qualora si verificassero le condizioni per almeno una parte dei bonus, sarebbe dunque il secondo acquisto più costoso di sempre del club e il primo italiano.
I primi 10 acquisti più costosi della storia dell'Inter
1. Romelu Lukaku nel 2019-2020 dal Manchester United all'Inter per 74 milioni di euro.
2. Christian Vieri nel 1999-2000 dalla Lazio all'Inter per 46,48 milioni di euro.
3. Joao Mario nel 2016-2017 dallo Sporting all'Inter per 44,78 milioni di euro.
4. Achraf Hakimi nel 2020-2021 dal Real Madrid all'Inter per 43 milioni di euro.
5. Alessandro Bastoni nel 2017-2018 dall'Atalanta all'Inter per 40,70 milioni di euro.
6. Hernan Crespo nel 2002-2003 dalla Lazio all'Inter per 40 milioni di euro.
7. Nicolò Barella nel 2020-2021 dal Cagliari all'Inter per 38,50 milioni di euro.
8. Radja Nainggolan nel 2018-2019 dalla Roma all'Inter per 38 milioni di euro.
9. Geoffrey Kondogbia nel 2015-2016 dal Monaco all'Inter per 36 milioni di euro.
10. Milan Skriniar nel 2017-2018 dalla Sampdoria all'Inter per 34 milioni di euro.