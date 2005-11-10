Palladino: "Inter, vogliamo giocarcela. Lautaro out? Esposito boa, gli altri gli girano attorno"
Alessio Del Lungo
Il Bologna affronterà domani l'Inter nell'anticipo del sabato, ma per Raffaele Palladino l'assenza di Lautaro Martinez non cambia le cose. A spiegarlo è lo stesso tecnico rossoblù in conferenza stampa: "Fanno tante rotazioni, giocano bene a calcio, cercano di ricreare sempre il 5-3-2 svuotando il centro con il playmaker e giocando in verticale. Possono farlo anche senza Lautaro perché con Esposito che gioca da boa Thuram o Bonny possono girargli attorno. È una squadra con una fase offensiva formidabile che di media segna tre gol a partita, ma noi vogliamo giocarcela e capire a che punto siamo della nostra crescita".
La sconfitta dell'Inter in Champions ha influito la vostra preparazione?
"No, l'abbiamo guardata e cercheremo di lavorare sui difetti che hanno mostrato. Per noi è stata una bella settimana perché dopo la vittoria di Lecce è tornato un po' di entusiasmo, ma non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo continuare a lavorare perché le partite sono tutte difficili, specie quella di domani".
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