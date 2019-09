© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervento telegrafico ai microfoni di DAZN per il centrocampista del Parma, Antonino Barillà, che ha spiegato cosa bisogna fare per aver ragione di questa Udinese. Queste le sue parole nell'intervallo di Udinese-Parma: "Sicuramente dobbiamo continuare a correre. Stiamo cercando di giocare un po' di più e dobbiamo cercare di trovare meglio i nostri attaccanti. Il mister ci chiede di andare a raddoppiare sulle fasce dove loro ci hanno messo un po' in difficoltà".