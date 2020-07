Parma, Barillà: "Fatta una buona gara. Il nostro segreto è il gruppo"

vedi letture

Intervenuto in mixed zone dopo il successo sul Brescia, il centrocampista del Parma Antonino Barillà ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo fatto una buona gara, sapevamo che non sarebbe stata semplice nonostante avessimo già raggiunto il nostro obiettivo ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Il Brescia è già retrocesso ma è una squadra che voleva farsi valere. Abbiamo cercato di interpretare la partita nel migliore dei modi, l’abbiamo preparata in questo modo. E’ vero che abbiamo sofferto un po' ma abbiamo preso le misure, alzato l’intensità e siamo riusciti a portare a casa la vittoria“.

Qual è il segreto di questa squadra?

"Siamo un gruppo che, anche se cambia qualche interprete ogni anno, riesce sempre ad amalgamarsi nel migliore dei modi. Nei momenti di difficoltà si raggruppa sempre di più, si cerca di fare ancora di più squadra per uscire dalle situazioni difficili. In questo periodo è accaduto lo stesso, quando abbiamo fatto sei sconfitte in sette partite: ci siamo parlati, ci siamo uniti tra di noi e ne siamo venuti fuori da grande squadra“.

Martedì al Tardini arriva l'Atalanta:

"Mancano le ultime due partite alla fine del campionato, vogliamo cercare di fare più punti possibili e goderci questi risultati e questa classifica“.