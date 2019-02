Parma, D'Aversa: "Impressionato da Gervinho: non è solo fisico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'obiettivo resta quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, a prescindere dal risultato contro la Juventus". Dopo il pareggio dello Stadium, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, tiene i piedi per terra ai microfoni di Sky Sport 24: "D'altra parte, la settimana prima fino al 70' vincevamo e poi abbiamo perso contro la SPAL".

La accusano di essere difensivista, ma gioca sempre con tre attaccanti.

"È chiaro che poi dipende dall'interpretazione del sistema di gioco, a volte chiedo a Biabiany di coprire un po' di più. Però anche sabato abbiamo chiuso con Siligardi mezzala. È il sistema di gioco a fare la differenza".

Qual è stata la sua reazione quando Faggiano le ha parlato per la prima volta di Gervinho?

"Il direttore secondo me è stato bravissimo, ha allestito la squadra con tante difficoltà e non era semplice. Ha portato a Parma anche Inglese e Bruno Alves. Con Gervinho alla prima chiamata abbiamo fatto un po' di fatica a capirci per la lingua, è un ragazzo che si è informato subito sull'aspetto tattico. Poi è motivato e fenomenale, quello che mi stupisce sono le qualità tecniche, non solo quelle fisiche che conosciamo tutti".

Sarebbe bello battere Spalletti e magari fargli perdere il posto?

"Il mio interesse è quello di cercare di fare risultato, non la seconda cosa che non mi interessa. Abbiamo scelto un ruolo delicato, siamo sempre soggetti a critiche e legati al risultato. Ci siamo salutati, pur dispiacendomi per la sua situazione noi dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di fare risultato contro una grande squadra".

All'andata avete vinto.

"Sì, abbiamo vinto. Soffrendo in una partita in cui gli episodi sono venuti dalla nostra. Credo che il potenziale della loro squadra sia enorme, dipenderà da come interpreteremo la partita".