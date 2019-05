Parma, Di Gaudio nel mirino di una nobile decaduta: il Bari

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione al Verona in Serie B, Antonio Di Gaudio potrebbe scendere persino in Serie C. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il Bari potrebbe tesserare in estate l'esterno di proprietà del Parma. L'attuale prospetto dell'Hellas ritroverebbe così in biancorosso un fresco ex gialloblù come Valerio Di Cesare. I galletti, promossi dalla D poche settimane fa, proveranno a ripercorrere le orme del Parma e per farlo potrebbero puntare forte sugli ottimi rapporti tra la proprietà De Laurentiis e il Parma (che la scorsa estate concluse ben quattro arrivi dal Napoli, ndr).