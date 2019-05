Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: non c'è Pezzella, Stulac sì

Gara in diretta scritta su TMW a partire dalle 15.00

© foto di Giacomo Morini

D'Aversa torna al 4-3-3 dopo le recenti assente, in particolare quella di Bruno Alves, squalificato in seguito al rosso di Bologna. Il Parma recupera Gagliolo, che si allarga a sinistra e fa stringere Bastoni, rinunciando così alla spinta di Dimarco a sinistra. A centrocampo esclusione pesante per Scozzarella, torna titolare Stulac dopo mesi di panchina, mentre in attacco con il ko di ieri di Inglese tocca a Ceravolo essere il punto di riferimento, con Sprocati e Gervinho sulle corsie laterali. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Parma e Fiorentina, in programma alle 15 allo stadio Tardini:

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bastoni, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

A disposizione: A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Gobbi, Machin, Scozzarella, Grassi, Dezi, Siligardi, Biabiany.

Allenatore: D'Aversa.

Nella Fiorentina Vincenzo Montella non rischia capitan Pezzella, che siede dunque in panchina lasciando il ruolo di leader della squadra a Veretout, il quale torna titolare dopo la squalifica. Grande sorpresa in attacco, dove c'è Simeone e non Muriel a fare il punto di riferimento del tridente, completato da Chiesa e Mirallas. Davanti a Lafont si schierano dunque Milenkovic a destra e Biraghi a sinistra, mentre al centro Vitor Hugo e Ceccherini. Gerson vine il ballottaggio con Edimilson a centrocampo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Gerson, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.

A disposizione: Brancolini, Terracciano, Ferrarini, Hancko, Laurini, Pezzella, Dabo, Edimilson, Montiel, Norgaard, Muriel, Vlahovic.

Allenatore: Montella.