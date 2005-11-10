Pellegrini celebra Lulli: "Diventerà importante per la Roma e per l'Italia, ne sono sicuro"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League cui sono attesi domani i giallorossi, che ospitano gli slovacchi dello Slovan Bratislava: "Stiamo strutturando questo nostro percorso in Champions League, al primo anno che la giochiamo con questo nuovo format. Sappiamo quanto è importante per noi vincere in casa, vogliamo assolutamente essere tra chi si gioca il posto per andare avanti. Domani sarà importante, nelle prime due abbiamo fatto un pareggio in Turchia col Fenerbahce e una sconfitta in casa col Real dopo una prestazione incredibile. Continuiamo così, provando solo a cambiare il risultato".

Come si sente?

"È un buon momento, mi sembra di migliorare ogni giorno a livello fisico. Ho trovato il gruppo di sempre: eccezionale, puro, che lavora forte per le partite. Questo dobbiamo fare. Domani abbiamo una gara importante e vogliamo assolutamente vincere, considerati i risultati delle prime due".

Lulli si rivede in lei? Che rapporto avete?

"Credo che una delle qualità più grandi di Emanuele sia di essere un ragazzo molto puro, semplice, con il sorriso. Che deve solo pensare a godersi questi momenti, perché se li sta meritando e deve averne il piacere. Senza dimenticarsi che può migliorare e crescere in tantissime cose: lui però ha la testa sulle spalle, è un ragazzo umile e buono, sono sicuro che diventerà importante sia per la Roma che per l'Italia".