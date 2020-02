Gaston Pereiro, uno degli ultimi acquisti del Cagliari in questo mercato di gennaio, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa, raccontando anche com'è nata la trattativa che lo ha portato in Sardegna dal PSV Eindhoven: "Ho parlato col mio procuratore che mi ha parlato dell'interesse del Cagliari, come di altre squadre inglesi. Ma come ho già detto al presidente e ad Andrea Cossu, ho scelto il Cagliari. Come l'ha convinto Cossu a firmare? Mi ha detto che Cagliari è una città molto bella e che sarei arrivato in una squadra forte, spero di adattarmi quanto prima in questa squadra".

Come si passa da una squadra di vertice a una ambiziosa come il Cagliari?

"Al PSV ho sempre lottato per le prime posizioni, sono abituato a competere per risultati importanti: il Cagliari si sta organizzando per essere una buona squadra, siamo sesti e sarebbe il massimo arrivare in una competizione europea. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi".