Piove sul bagnato per l'Udinese: ieri si è anche infortunato Alaba. La situazione
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 13:35Serie A
autore Dimitri Conti
19.10.2026 13:35Serie A
Nella partita contro il Lecce l'esperto difensore esordiva da titolare ma è uscito all'intervallo per via di un infortunio muscolare.
Brutte notizie in casa Udinese, perché alla seconda partita in maglia bianconero il difensore David Alaba, arrivato da qualche settimana dopo essere rimasto svincolato in precedenza dal Real Madrid, deve già fermarsi ai box.
Nelle prossime ore gli esami
Nella partita di ieri contro il Lecce, persa 0-3 dai bianconeri del Friuli, l'austriaco faceva il suo debutto da titolare ma si è fermato all'intervallo, quando è stato sostituito dal suo allenatore. Non si è trattato di una scelta tecnica, bensì dettata da un infortunio muscolare capitato ad Alaba, che in queste ore - fa sapere il Messaggero Veneto di oggi che riporta la notizia - si sottoporrà agli esami per valutarne la gravità.
Altre notizie Serie A
Oggi
15:01 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, a breve Meret in conferenza stampa per presentare il match col Bodo/Glimt
15:00 Serie A
Ryanair sfotte la Juve: “È il nuovo Tottenham". I tifosi insorgono: “È esplosa come i vostri finestrini"
14:59 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri in conferenza presenta la partita di Champions League col Bodo/Glimt
14:55 Serie ATMW
TMWElogio al mercato bloccato: è una Lazio da record dopo un'estate di salti mortali
14:44 Serie ATMW
TMWFiorentina irritata per l'arbitraggio contro il Como: il club scrive alla Lega Serie A
14:30 Serie A
Roma, Gasperini: "A Gollini forse è mancata maturità, ma è sempre stato un buon portiere"