Piove sul bagnato per l'Udinese: ieri si è anche infortunato Alaba. La situazione

Brutte notizie in casa Udinese, perché alla seconda partita in maglia bianconero il difensore David Alaba, arrivato da qualche settimana dopo essere rimasto svincolato in precedenza dal Real Madrid, deve già fermarsi ai box.

Nelle prossime ore gli esami

Nella partita di ieri contro il Lecce, persa 0-3 dai bianconeri del Friuli, l'austriaco faceva il suo debutto da titolare ma si è fermato all'intervallo, quando è stato sostituito dal suo allenatore. Non si è trattato di una scelta tecnica, bensì dettata da un infortunio muscolare capitato ad Alaba, che in queste ore - fa sapere il Messaggero Veneto di oggi che riporta la notizia - si sottoporrà agli esami per valutarne la gravità.