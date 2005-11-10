Per Zanetti avrebbe potuto giocare anche da trequartista, ma per ora non c'è posto neanche in difesa per David Alaba, che anche oggi si accomoda in panchina nella delicata sfida salvezza contro la Fiorentina. Arrivato all'Udinese da svincolato dopo una carriera leggendaria tra Bayern Monaco e Real Madrid, l'austriaco - complice una serie di problemi fisici - ha giocato finora 66 minuti con la maglia dell'Udinese, partendo titolare solo nella disastrosa gara persa in casa per 0-3 contro il Lecce. Un minutaggio sceso ancora da quando in panchina siede Paolo Zanetti, il quale gli ha concesso appena tre minuti finali nell'ultima gara contro il Bologna.

Quinta scelta per Zanetti

Il passato (glorioso) al momento non conta e per Paolo Zanetti al momento Alaba è la quinta scelta. Finora il tecnico aveva sempre fatto affidamento sul trio collaudato formato da Solet, Abankwah e Palma e oggi pomeriggio, in assenza del giocane italotedesco classe 2008, a sostituirlo sarà Kabasele.

Le parole del tecnico

Del difensore il tecnico Paolo Zanetti ha parlato così nella conferenza di antivigilia: "Da un punto di vista tecnico Alaba può giocare ovunque, dal punto di vista fisico ripeto che deve giocare quando è al top, ha già giocato quando non era al meglio e si è dovuto fermare. E' importante avere doppi ruoli, competizione, voglio poter scegliere nell'abbondanza e non perché ci sono problemi fisici. Questa squadra al completo ha dei valori, se si trova invece sempre a rincorrere può avere problemi. Alaba per qualità può fare anche il trequartista, ma mi serve che sia al top della condizione".