Pisacane: "Cenerei con Tedesco, mi affascina. Lui e Palladino hanno mentalità diverse"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, parlando così dei rossoblù: "Hanno una rosa fortissima, sono stati costruiti per rimanere il più possibile tra le prime 7. Hanno un attacco di una squadra che ha ambizione e vuole fare qualcosa di importante come fatto negli ultimi anni, mi è dispiaciuto molto per Tedesco, era bello avere un allenatore del genere in Serie A, mi piace tantissimo l'idea diversa che stava portando. Mi è capitato di vederlo giocare, dispiace perché fa capire ancora una volta quanto siamo legati ai risultati, hanno avuto solo sfortuna, hanno fatto cose egregie. Palladino si è distinto per i successi, ha fatto bene a Monza, a Firenze e a Bergamo. È giovane, ha iniziato da poco come me, ma sta facendo vedere che è un tecnico importante. Gli auguro a partire dalla prossima che possa fare ancora meglio. Il Bologna ha potenziali titolari, doppioni, triploni... A volte un infortunio ti toglie problemi, c'è Dovbyk, Enem, Bernardeschi, hanno giocatori forti che possono giocare titolari in squadre che giocano per un obiettivo diverso".

Cosa è cambiato nel Bologna da Tedesco a Palladino?

"Tutti avete dei gusti, Tedesco mi affascina. Ho fatto un percorso di crescita a Salisburgo, mi piacerebbe andare a cena con lui, si avvicina a quello che io vorrei portare avanti, mi è dispiaciuto. Stimo Palladino professionalmente, non significa che non sia contento per lui, non lo conosco sotto il lato umano, ma se allena in Serie A così giovane avrà valori. Hanno due mentalità diverse".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Fabio Pisacane.