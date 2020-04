Pres. Federazione mondiale di medicina dello sport: "Importante che si riparta ma in sicurezza"

Il presidente della Federazione mondiale di medicina dello sport Fabio Pigozzi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport della ripartenza del calcio italiano: "Se è vero che si ripartirà il 4 maggio, in questo periodo avremo i dati dell’evoluzione dell’epidemia che potranno essere utili per definire l’impatto nel passaggio successivo alla fase tecnica. Il momento attuale ci deve spingere a cercare una sinergia. Ho dedicato la mia vita allo sport, so che è importante che riparta altrimenti chiude, ma deve ripartire in sicurezza e per farlo ci vogliono delle regole che vengono formulate da esperti, finalizzate alla sicurezza degli atleti. Ripartenza Serie A? L’ultima parola spetta al governo una volta ascoltato il parere dell’Istituto superiore di sanità. Se le istituzioni dovessero dare l’ok alla ripresa del campionato di serie A, sono certo che la Federazione Medico Sportiva Italiana sarà pronta nel dare il proprio contributo per affrontare la situazione".