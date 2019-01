PSG, sondaggio per Pellegrini: è l'ultima idea per il dopo Rabiot

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini potrebbe sbarcare in Francia: il nazionale azzurro piace infatti al PSG, che ha fatto un sondaggio con l'agente per il giocatore, stando a quanto riferisce Sky. Il nazionale azzurro può infatti lasciare la Roma a giugno ad una cifra fissata dal posizionamento finale della squadra in classifica, quantificabile in circa 30 milioni di euro.