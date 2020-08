Quale futuro per Allegri? Rimane solo il Paris Saint Germain

vedi letture

Con la conferma di Antonio Conte alla guida dell'Inter si apre anche il capitolo che riguarda Massimiliano Allegri, tecnico rimasto fuori dal valzer delle panchine in Italia - l'unica che poteva interessare era l'Inter - ma che rischia di essere un potenziale candidato per il Paris Saint Germain. Reduce da cinque Scudetti in cinque stagioni alla Juventus, oltre a due finali di Champions League, ha oramai solo una possibile destinazione.

NON C'È TEMPO - Il problema dei parigini è che c'è già una nuova stagione alle porte, anzi, è davvero imminente. Ci sono sei giorni di distanza dalla finale di Champions League e il primo impegno di Ligue 1 contro il Lens, con una richiesta di spostarla per evitare sovraccarichi. Allegri dunque rischia di rimanere con il cerino in mano, pronto a subentrare sulla panchina di una big. O con un altro anno sabbatico in vista.