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Rafael Leao al Galatasaray: i dettagli dell'accordo con il Milan e del contratto
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Arrivano ulteriori dettagli sull’operazione che porterà Rafael Leao al Galatasaray. Il club turco, che ha trovato l’accordo con il Milan, ha anche strappato il sì del portoghese - corteggiato anche dall’Aston Villa - grazie a un’offerta più ricca rispetto a quella del club di Birmingham.
L’accordo tra Leao e il Gala
Secondo quanto raccolto da TMW, Rafa firmerà con la società turca un contratto da 10 milioni di euro a stagione, più 2 milioni di euro di bonus.
Quanto al Milan, i rossoneri incasseranno 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus per il passaggio del giocatore portoghese.
Fonte Antonello Gioia
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