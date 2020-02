Rakitic ammette: "A gennaio ho pensato all'idea di lasciare il Barcellona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona che anche nell'ultima sessione di mercato invernale è stato accostato ai club italiani (Inter e Juventus nell'eventuale scambio con Federico Bernardeschi), ha parlato ai media spagnoli dopo la gara dei blaugrana contro il Levante: "Se ho pensato di lasciare il Barcellona a gennaio? E' un'idea che ho preso in considerazione. Ci sono state cose che non mi sono piaciute. Lo sanno le persone che prendono decisioni e lo sappiamo tutti noi, non siamo qua per scherzare. La scelta migliore per il club deve essere anche la scelta migliore per noi. Ho provato ad accettare certe cose e ora voglio solo divertirmi. Se voglio chiudere questa avventura? Voglio semplicemente voltare pagina e lavorare nel miglior modo possibile, oltre che far sapere a compagni, allenatore e tifosi che sono al 100%. Ripeto, alcune piccole cose non mi sono piaciute ma non è oggi il momento giusto per parlarne".