Ranieri: "Non conosco il futuro. Penso solo a portare la Roma in alto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Roma continuano ad esserci dubbi e incertezze per quanto riguarda il futuro. Il tecnico Claudio Ranieri ha così risposto ad una domanda circa le idee in vista del prossimo anno: "Non sta a me dirlo. Io so cosa devo fare ora, ovvero portare la Roma il più in alto possibile. Poi non stabilisco i programmi futuri. Faccio il mio per quest'anno, poi si vedrà cosa vorrà fare il presidente, cosa succederà a fine campionato e se saremo o no in Champions League".