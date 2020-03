Recuperi 25^ giornata: cambia l'orario di Hellas Verona-Cagliari. Inizierà alle 15

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note ieri date e orari per i recuperi della sesta giornata del girone di ritorno, pur rimanendo ancora in sospeso Inter-Sampdoria, per assenza di "spazio" nel calendario nerazzurro. Il confronto tra meneghini e blucerchiati, si legge, "sarà riprogrammata nella prima data utile". E oggi, coi consueti canali, ha comunicato il cambio di orario per Hellas Verona-Cagliari, ora programmata alle 15.00 invece delle originarie 18.30.