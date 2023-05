Renzi sullo stadio della Fiorentina: "I soldi europei non ci sono. Serve intervento del Governo"

Il senatore Matteo Renzi, tramite La Nazione, ha risposto al presidente della Fiorentina Rocco Commisso in merito alla questione stadio: "A me Rocco sta simpatico però temo che non ricordi bene. Quando la Fiorentina presentò quel progetto, io feci l’emendamento in Senato per eliminare il potere di veto delle Sovrintendenze. Altro che zitto, ho fatto un emendamento”.

Cosa pensa il Governo della sua proposta di buttare giù le curve del Franchi rimuovendo il vincolo?

“Ho posto il tema alla premier e al ministro Fitto la settimana scorsa. Sono intervenuto in aula e ho riscosso molti consensi da tutte le parti politiche. Io presenterò un emendamento ad hoc e vedremo chi sta con chi”.

Dove possono essere trovati, ora, i famosi 55 milioni mancanti?

“A mio avviso Nardella deve prendere atto che i soldi europei non ci sono e battere cassa al Governo per Firenze chiedendo di avere le stesse risorse per altri progetti e facendo togliere il vincono delle curve".