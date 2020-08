Rescissioni e cessioni: la Juventus vuole rivoluzionare la rosa in questa settimana

Oggi il via al raduno della stagione 2020/2021. Senza sosta, senza prender fiato. Dopo la delusione Champions, la Juventus vuole ripartire e lo fa da oggi col ciclo guidato da Andrea Pirlo. E' una settimana importante, questa, dove Fabio Paratici e Federico Cherubini hanno la missione di vendere, cedere, sfoltire, rescindere. Di rivoluzionare la rosa della Juventus. Prima i due casi più spinosi: Gonzalo Higuain su tutti, 7.5 milioni di euro d'ingaggio ai quali la Pipita non vuol rinunciare. Nessuna offerta pesante all'orizzonte, sicché la Juve tratta la rescissione. Lo stesso per Sami Khedira che però chiede i 6 milioni pattuiti per questa annata come buonuscita: al lordo la Juve ne dovrebbe spendere 12 per tutto l'anno, sarebbe il risparmio del 50% ma senza poter contare sul giocatore.

Le cessioni Sono tanti i nomi che la Juventus ha messo sul mercato: Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Aaron Ramsey sono i nomi in uscita da Torino. La verità, però, è che con la strategia dell'obbligo di cessione filtrato a chiare lettere sui media, per adesso nessuna offerta all'altezza è finita sulle scrivanie bianconere. Gli alti ingaggi dei giocatori limitano il raggio d'azione per i possibili addii, così non ci sarà da stupirsi se verranno inseriti in scambi, come quelli che la Juve sta provando a intavolare per Edin Dzeko o Alexandre Lacazette con Roma e Arsenal, Houssem Aouar con il Lione e via discorrendo. Non è facile, ma la rivoluzione è iniziata e questa è una settimana bollente per gli uomini mercato bianconeri.