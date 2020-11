Rijeka, Rozman: "Rosa del Napoli vale più di tutta la nazionale croata"

Simon Rozman, allenatore del Rijeka, avversaria del Napoli nella sfida di Europa League in programma giovedì, ha presentato il match con gli azzurri in conferenza stampa.

Come sta la squadra?

“Cerchiamo di mantenere al massimo le misure Anti-covid, sono soddisfatto per i giocatori che ho a disposizione"

Come uscire da questa serie di risultati negativi?



“Siamo un gruppo forte, anche l’Atalanta ha perso col Liverpool 5-0 non è dunque una vergogna perdere con l'Az. Il Napoli è una squadra forte, non è la squadra migliore per uscire dalla crisi”

Proverà a giocare un brutto scherzo a Gattuso che nel vostro stadio aveva già perso?

“Servirà un pochino di aiuto della sorte, noi daremo il massimo”.

Come si esce da questo momento?

“Lavorando tanto tempo insieme ci sentiamo una famiglia, l’importante è mantenere la testa sull’obiettivo. I risultati arriveranno, basta cercare di fare il massimo”