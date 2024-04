Rinnovo Maignan-Milan, la richiesta del portiere. Lo sforzo economico può non bastare

Quella legata a Mike Maignan è una questione che il Milan vuole evitare di tirare per le lunghe e che nel prossimo futuro potrebbe vivere delle risoluzioni importanti. Il portiere francese è un giocatore decisivo per i rossoneri ed è chiaro che il club preferirebbe tenerselo stretto finché può. Chiaramente, considerando il valore assoluto di Maignan ma anche il valore all'interno della rosa, per trattenere il portiere anche nei prossimi anni e legarlo a sé con un rinnovo - sottolinea in questo senso il Corriere dello Sport -, è necessario uno sforzo economico importante da parte del club.

Il contratto scade nel 2026, quindi sulla carta c'è il tempo per venirsi incontro. Le parti si sono già parlate e secondo quanto riportato Maignan chiederebbe come minimo di raddoppiare lo stipendio. Attualmente il francese percepisce un compenso da 2.8 milioni di euro. Il doppio del compenso però potrebbe non bastare, specialmente se a bussare alla porta dovessero arrivare anche i top club europei. Allo stesso tempo il Milan pensa di inserire qualche bonus che possa integrare la somma dovuta al portiere nel nuovo accordo. La sensazione è che i prossimi mesi, primaverili e soprattutto estivi, possano essere decisivi per il futuro di Maignan.