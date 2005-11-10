L'Inter non sa stare senza questo Carlos Augusto: rinnovo vicino. Ancelotti, hai visto?

L'eroe che non ti aspetti, ma l'uomo che risolve i guai dell'Inter. Ormai Carlos Augusto sta entrando in una nuova dimensione, dopo un inizio di stagione da applausi: in 438 minuti (tra tutte le competizioni) ha trovato 4 gol e 2 assist in nerazzurro, dopo essere sceso in campo da titolare in sole 4 delle 10 partite possibili. Numeri impressionanti per il tuttofare brasiliano, che riflettono la ragione per la quale il club nerazzurro ha la seria volontà di stipulare entro fine mese il prolungamento fino al 2031.

Ci ha messo ancora lo zampino

La partita con lo Shakhtar Donetsk, scorbutica e nervosa, avrebbe potuto prendere una brutta piega e mettere l'Inter in una situazione piuttosto complicata in termini di classifica unica di Champions League. L'espulsione di Alessandro Bastoni per somma di ammonizioni al 68' aveva ulteriormente alzato la temperatura a San Siro. È bastato un intercetto puntuale da terzino e uno scatto forsennato in profondità per l'ennesimo centro personale della stagione del 27enne. Come ha attaccato le spalle di Bondar, Carlos Augusto è stato premiato con un servizio col contagiri di Mkhitaryan: controllo orientato di petto e gol decisivo per infilare Ryznik. Ecco come sono arrivati i primi tre punti in Champions League. Così il jolly di Cristian Chivu si è confermato problem solver di natura. D'altronde l'aveva dimostrato appena quattro giorni prima, con l'ingresso determinante al Dall'Ara ai danni del Bologna (rete e assist nell'arco di 14 minuti) ribaltato da 1-1 a 3-1.

Lo sapevate?

Prima di Carlos Augusto (2 reti), l'ultimo giocatore brasiliano a segnare più di un gol in una singola edizione di Champions League con la maglia dell'Inter sapete chi era stato? Adriano, nel 2008/09, con lo stesso quantitativo di realizzazioni. Il momento d'oro del numero 30 nerazzurro è consolidato da un altro dato: 2 gol in 2 presenze in questa Champions League, mentre nelle prime 27 apparizioni della stessa manifestazione aveva messo a segno solo una rete. Dopo un certo Denzel Dumfries, il classe '99 è solamente il secondo difensore dell’Inter a trovare la rete in due presenze di fila nella massima competizione europea per club.

Adesso il Brasile

Nessun difensore dei cinque grandi campionati del Vecchio Continente ha segnato più di Carlos Augusto in questa stagione considerando tutte le competizioni: solo Maxim De Cuyper del Bruges ha fatto come lui (4 reti). E allora la riflessione sorge spontanea: Carlo Ancelotti avrà visto tutto? Il commissario tecnico della Nazionale brasiliana non convoca il jolly dell'Inter da un anno ormai, correva la sosta di ottobre 2025. Assente anche nell'ultimo ritiro di settembre, chissà se per la finestra dedicata tra più di due settimane tornerà a vestire la maglia verdeoro. Di certo, sarebbe tutto meritato.